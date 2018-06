Fürth

"Mama, wie kommen Babys denn in den Bauch?" Irgendwann fangen Kinder an, nachzuhaken. Doch wie viel sollen Eltern ihnen schon erzählen? Und wie detailliert? Für kleine Kinder reichen erstmal grundlegende Informationen.

"Am besten fragen Eltern genau nach, was die Kinder denn wissen wollen und orientieren sich daran", rät Isabelle Dulleck von der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsfragen. Medizinische Details und Begriffe können sich Erwachsene für später aufheben.

Die meisten Kinder interessiert zuerst, was es mit Schwangerschaft und Geburt auf sich hat - etwa, wenn ein Geschwisterkind erwartet wird. Da es für Erwachsene nicht immer leicht ist, so etwas unbefangen zu erklären, können Bücher zu diesem Thema helfen. Dullecks Tipp: "Am besten nimmt man das Kind mit und lässt es sich die Bücher selbst aussuchen." Kinder haben oft ein gutes Gespür dafür, welche Inhalte sie am meisten ansprechen.

Empfehlenswert sind zum einen Bücher, die sich mit dem Körper des Menschen befassen und die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen zeigen. Zum anderen kommen Bücher gut an, die sich dem Ganzen in Form von Geschichten nähern.

