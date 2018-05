Köln

Die Ferien stehen vor der Tür, und die Enkel kommen für ein paar Tage zu Besuch? Darauf sollten sich Oma und Opa gut vorbereiten. "Ich rate zu einem schönen Programmpunkt pro Tag", sagt Christine Sowinski vom Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA).

Urlaub bei den Großeltern sollte etwas Besonderes sein - andererseits sind zwei Termine pro Tag häufig zu viel. Beispiel Zoobesuch: "Meine Erfahrung ist, dass man auch sehr viel Zeit für den Zoospielplatz einplanen muss. Sonst wird es stressig."

Am besten bereiten Großeltern jeden Punkt ein bisschen vor. Man kann sich zum Beispiel ein Buch mit Tieren vornehmen und vor dem Zoobesuch besprechen, welche Tiere das Kind mag. "Schön ist auch, das Ganze hinterher noch gemeinsam zu verarbeiten", sagt Sowinski - etwa indem das Kind am Nachmittag malt, was es erlebt hat.

Bleiben die Kinder ein paar Tage oder eine ganze Woche, können Oma und Opa auch gemeinsam mit ihnen ein kleines Fotoalbum gestalten. "So erinnern sich die Kinder leichter an die Dinge, die man gemeinsam erlebt hat."

dpa