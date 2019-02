Hamburg

Im Wald helfen Handys und Navigationsgeräte zur Orientierung - das weiß mittlerweile jedes Kind. Doch wie orientiert man sich, falls der Akku schlappmacht oder kein Netz vorhanden ist?

Wie Eltern mit ihren Kindern üben können, einen natürlichen Wegweiser zu nutzen, erklärt die Zeitschrift "Geolino" (Ausgabe 3/2019): Das Harz an Nadelbäumen zeige an, wo Süden liegt. Durch die Wärme, die mittags bei Sonne von Süden am höchsten ist, tritt mehr Harz aus, weil dieses warm dünnflüssiger ist als in kaltem Zustand. Auf der Südseite der Bäume bildet sich darum mehr von dem klebrigen Stoff.

dpa