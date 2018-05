Frankfurt/Main

"Sell in may and go away": Diese alte Börsenregel empfiehlt Anlegern, ihre Wertpapiere im Mai zu verkaufen und der Börse im Sommer den Rücken zu kehren.

Zwar gibt es durchaus empirische Untersuchungen, die bestätigen, dass die sechs Sommermonate schlechtere Ergebnisse aufweisen als die sechs Wintermonate. Anleger sollten sich darauf aber nicht blind verlassen, rät die Aktion "Finanzwissen für alle" des Fondsverbandes BVI.

Der Grund: Die saisonalen Effekte sind in der Rückschau überdurchschnittlich häufig aufgetreten, aber eben nicht immer. Für Privatanleger ist es schwierig, den richtigen Zeitpunkt für den Kauf und Verkauf von Aktien zu finden. Von einer möglichen Winterrally würde der Sparer nur dann voll profitieren, wenn er den besten Zeitpunkt zum Kauf erwischt. Für den langfristigen Vermögensaufbau ist es besser, konsequent an seiner Strategie festzuhalten. Dann profitiert man auch vom Zinseszinseffekt.

dpa