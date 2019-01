Du hast Lust auf Karriere? Dein Studium langweilt dich? Bei der MAZ in Potsdam bekommst du die Möglichkeit, dich zu beweisen.

Für das kommende Lehrjahr 2019 sucht die MAZ wieder nach Azubis. Als Ausbildungsstelle geht die MAZ immer neue Wege um jungen Leuten den Einstieg ins erfolgreiche Arbeitsleben zu ermöglichen. Die MAZ unterstützt ihre Auszubildenden auf ganzer Linie und bietet ihnen großzügige Fördermittel, Weiterbildungen und Workshops im Rahmen der Ausbildung an. Als Azubi bei der MAZ stehen dir außerdem die gesamten Ressourcen der MADSACK Mediengruppe zur Verfügung, um dir eine noch umfangreichere Ausbildung zu bieten. Arbeite selbstständig an Projekten, übernimm Verantwortung in deiner Abteilung und lerne jeden Tag dazu. Mache Karriere bei der MAZ in Potsdam durch eine drei-jährige Ausbildung als Medienkaufleute Digital und Print (m/w/d) oder Medientechnologe (m/w/d).

Du fragst dich, was die Ausbildung beinhaltet? Komm am 30.01.2019 zu uns ins Haus und überzeuge dich selbst beim MAZubi Ausbildungstalk. Wir zeigen dir unser Unternehmen, die Druckerei und du darfst in entspannter Atmosphäre alle deine Fragen loswerden. Melde Dich doch direkt hier an - die Plätze sind begrenzt. Wir freuen uns auf dich!