Berlin

Ein 94 Jahre Bewohner eines Seniorenwohnheims in der Dominicusstraße in Schöneberg ist nach einem Angriff in der Nacht zum Sonntag verstorben. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit.

Stark blutende Kopfverletzungen

Mit stark blutenden Kopfverletzungen hatte eine Nachtschwester den 94-Jährigen aufgefunden. Gegen 0.40 Uhr entdeckte sie den Mann in seinem Zimmer und alarmierte Feuerwehr und Polizei.

94-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Zuerst eintreffende Polizisten versuchten, den alten Mann zu reanimieren und versorgten ihn bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Der Senior starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus.

Polizei nimmt 80-Jährigen fest

Ein 80 Jahre alter Zimmernachbar steht im Verdacht, dem 94-Jährigen die Verletzungen beigebracht zu haben. Er wurde festgenommen.

Polizist erleidet Schock

Ein ersthelfender Polizist erlitt einen Schock und musste nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus seinen Dienst beenden.

Die Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt dauern an.

Von MAZonline