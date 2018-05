Berlin

Ein Motorradfahrer ist am Samstagmorgen auf der Berliner Stadtautobahn A100 verunglückt und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Am Mittag wurde die Sperrung wieder aufgehoben, teilte die Polizei bei Twitter mit.

Unfall in Halensee

Ermittlungen der Polizei zufolge hatte der Mann mit seiner MV Augusta Brutale kurz nach neun Uhr auf der Stadtautobahn A 100 in Richtung Neukölln aus dem Rathenautunnel kommend versucht, einen in der Mittelspur fahrenden Pkw rechts zu überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Gefährt und stürzte in die Leitplanke.

„Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden“, sagte ein Polizeisprecher.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es bis zur Mittagszeit immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der A 100 in Höhe der Ausfahrt Kurfürstendamm.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline