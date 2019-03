Berlin

Autofahrer, die die Stadtautobahn nutzen, müssen sich erneut auf Einschränkungen einstellen. In der Nacht vom 13. auf 14. März (Mi/Do) und 14. auf 15. März 2019 (Do/Fr) gibt es auf der A100 (Stadtring) jeweils in der Zeit von 22 bis 5 Uhr eine Vollsperrung.

Betroffen ist der Abschnitt von AS Jakob-Kaiser-Platz bzw. AS Heckerdamm bis AS Hohenzollerndamm in Fahrtrichtung Neukölln. Alle Ein- und Ausfahrten sind in diesem Bereich gesperrt. Aus organisatorischen Gründen wird ab 21 Uhr mit den Absperrmaßnahmen einiger Zufahrten begonnen. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Bereits in den Nächten vom 11. auf den 12. und 12. auf 13. März gab es Vollsperrungen in Richtung Wedding und Oranienburg. Hintergrund der Sperrungen sind Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Auftrag der Senatsverwaltung.

Von MAZonline