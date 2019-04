Berlin

Nach einem eintägigen Warnstreik fahren die Busse und Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG) wieder. „Um 3 Uhr wurde der Warnstreik beendet“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt am frühen Dienstagmorgen. Der Betrieb solle nach Angaben der Gewerkschaft relativ schnell wieder normal laufen.

Tarifverhandlungen werden Donnerstag fortgesetzt

Am Montag standen U-Bahnen, Straßenbahnen sowie die meisten Busse in der Hauptstadt still. Dies sorgte in der Stadt für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Mit dem dritten Warnstreik wollten die Beschäftigten den Druck in der laufenden Tarifrunde erhöhen.

Verdi und der Beamtenbund fordern für die rund 14 500 Beschäftigten der BVG und ihrer Tochter Berlin Transport deutliche Einkommensverbesserungen. Am Donnerstag sollen die Tarifverhandlungen nach Gewerkschaftsangaben fortgesetzt werden.

Von dpa