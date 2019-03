Berlin

Polizisten haben in Berlin-Charlottenburg ein auf einer Motorhaube eingekratztes Hakenkreuz entdeckt. Zuvor beobachteten die Beamten einen Mann, wie er sich an dem Fahrzeug in der Kaiser-Friedrich-Straße zu schaffen machte, wie die Behörden am Sonnabend mitteilten.

Die Polizisten nahmen den 60-Jährigen nach dem Vorfall am Freitag für eine Identitätsfeststellung vorläufig fest. Der Staatsschutz ermittelt.

Von RND/dpa