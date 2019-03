Berlin

Nach einer räuberischen Erpressung in Berlin-Charlottenburg hat die Polizei zwei Jugendliche festgenommen. Einer von ihnen soll am U-Bahnhof Jungfernheide einem Zwölfjährigen unter Androhung von Gewalt sein Smartphone entwendet haben, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte.

Er habe außerdem einer 14 Jahre alten Freundin des Jungen ins Gesicht geschlagen, als sie sich bei dem Vorfall am Freitagnachmittag einmischte. Passanten gelang es nach Behördenangaben einen der Jugendlichen festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Der 16-jährige Angreifer konnte später demnach an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Er ist den Beamten als Intensivtäter bekannt, wie die Polizei erklärte.

Von RND/dpa