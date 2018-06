Berlin

Ein Einbrecher hat in Berlin-Mitte versehentlich eine Sprinkleranlage ausgelöst und einen Keller unter Wasser gesetzt. Alarmierte Polizisten nahmen den Mann am Sonntagabend im Keller des Hauses am Leipziger Platz fest, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Der 20-jährige Verdächtige habe ein Wasserrohr des Sprinklersystems herausgerissen, wohl um damit Kellertüren aufzubrechen. Dann aktivierte sich die Anlage.

Hausbewohner hörten Klopfgeräusche aus dem Keller, beim Eintreffen der Polizisten lief schon Wasser aus dem Spalt unter der Kellereingangstür. „Die Kollegen öffneten die Tür, dort stand das Wasser bereits mehrere Zentimeter hoch“, sagte ein Polizeisprecher. Im Keller wurden das herausgerissene Wasserrohr und Einbruchsspuren gefunden. Die Ermittler nahmen den 20-Jährigen fest und überstellten ihn der Kriminalpolizei. Ob der Mann durch die Klopfgeräusche auf sich aufmerksam machen wollte, oder ob die Geräusche beim Einbruchsversuch zustande kamen, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Von dpa