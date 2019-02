Berlin

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben ( BVG) hat am Freitagmorgen ein Warnstreik begonnen. Busse und Straßenbahnen blieben in den Depots, U-Bahnhöfe verschlossen. In der Hauptstadt sind Hunderttausende Fahrgäste betroffen.

Das große Chaos blieb allerdings zunächst aus. Die S-Bahnsteige sind selbst an Knotenpunkten wie dem Alexanderplatz oder dem Bahnhof Zoo nicht überfüllt. Viele Berliner scheinen sich gut auf den Streik vorbereitet zu haben. Bei bestem Wetter sind viele Radfahrer unterwegs – und an den Bahnsteigen wird über den Streik gescherzt: „So schlimm wie erwartet, ist es ja gar nicht“, sagte ein Pendler aus Brandenburg/Havel am Bahnhof Charlottenburg. „Ich dachte eigentlich, ich könnte den Streik als Ausrede nutzen, um ein bisschen später zur Arbeit zu kommen“.

Für Frust sorgte der Streik an einigen Stellen trotzdem. Immer wieder ärgerten sich ausländische Gäste, die nicht über den Streik informiert waren. Und am Bahnhof Jungfernheide waren zwar extra Shuttlebusse abbestellt, um die Verbindung zum Flughafen Tegel sicherzustellen. Die Busse hielten aber an anderer Stelle, als üblich – und verwirrten so einige Vielflieger.

Zu dem Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. „Der Ausstand läuft planmäßig an“, sagte ein Sprecher am Morgen. Insgesamt sollten 14.000 Beschäftigten der BVG und ihrer Tochter Berlin Transport die Arbeit niederlegen. Auch die meisten Busse fallen aus.

Um 12 Uhr soll der Warnstreik enden. Das Unternehmen erwartet aber, dass der Verkehr dann einige Stunden unregelmäßig ist. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen.

Im Berufsverkehr am Morgen merkt man den Streik besonders: Es kommt auf den Straßen in und rund um Berlin zu zahlreichen Staus.

Die Regionalzüge und die S-Bahn fahren dagegen nach Plan. Zusätzliche Züge gibt es auf den Linien S1 und S5. In Betrieb bleiben auch einige Buslinien am Stadtrand und die Fähren der BVG.

Es ist der erste größere Warnstreik bei dem Landesunternehmen seit sieben Jahren. Das Unternehmen und die Berliner Wirtschaft kritisieren, dass Verdi schon nach der zweiten Verhandlungsrunde dazu aufgerufen hat und dass sie Beschäftigten gleich für mehr als acht Stunden die Arbeit niederlegen.

Verdi und der Beamtenbund verlangen, dass für alle rund 14.000 Beschäftigten die 36,5-Stunden-Woche gilt - knapp die Hälfte muss nämlich 39 Stunden ran. Gefordert wird auch Weihnachtsgeld für Neulinge, ein Wegfall der unteren Lohngruppen und schnellere Gehaltssprünge, zudem für Gewerkschaftsmitglieder einmalig 500 Euro. Am 5. März soll wieder verhandelt werden.

Bei Arbeitszeitverkürzung 500 Fahrer mehr notwendig

Im Fall einer Arbeitszeitverkürzung bei den Berliner Verkerhrsbetrieben ( BVG) würden nach Angaben der Unternehmens-Chefin 500 zusätzliche Fahrer gebraucht. „Das wäre jetzt für den Moment nicht die richtige Lösung, wenn wir ohnehin in diesem Jahr schon 1100 einstellen wollen“, sagte BVG-Chefin Sigrid Nikutta in der RBB-„Abendshow“ am Donnerstag. Sie lehnt die Gewerkschaftsforderung nach einer Arbeitszeitverkürzung ab.

Von RND/dpa