Berlin-Köpenick

Nach einem mehr als 30-stündigen Stromausfall ist Berlin-Köpenick seit Mittwochabend wieder komplett am Netz. Das sagte Olaf Weidner von Stromnetz Berlin am Mittwochabend. Seit kurz nach 21.20 Uhr seien alle betroffenen Haushalte und Betriebe wieder am Netz, sagte er. Am Dienstag war die Stromversorgung in großen Teilen des Stadtteils zusammengebrochen, nachdem bei Bauarbeiten zwei Hochspannungskabel durchtrennt worden waren. Mehr als 30 000 Haushalte und 2000 Gewerbebetriebe waren seitdem vom Stromnetz abgeschnitten. Viele Wohnungen blieben dunkel und kalt. Der Bezirk Treptow-Köpenick zählt insgesamt 134 600 Haushalte mit rund 265 000 Bewohnern.

Von MAZonline