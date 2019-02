Berlin

Ein Lastwagen ist beim Abbiegen in Berlin-Moabit mit einer Fußgängerin zusammengestoßen und hat sie tödlich verletzt. Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer sei nach Zeugenangaben gegen Freitagmittag an der Kreuzung Turmstraße und Stromstraße abgebogen und habe die 83-Jährige mit seinem Fahrzeug erfasst, das teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Frau erlitt schwere Kopf- und Beinverletzungen und starb wenig später im Krankenhaus.

Von dpa