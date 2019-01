Berlin

Er soll zwei obdachlose Männer mit Benzin übergossen und angezündet haben - nun kommt der 48-jährige Aleksandr T. in Berlin vor Gericht. Gut sechs Monate nach dem Brandanschlag am S-Bahnhof Berlin-Schöneweide beginnt am Dienstag vor dem Landgericht der Prozess gegen ihn unter anderem wegen Totschlags und versuchten Totschlags.

Attacke nach Streit

Anlass für die Attacke auf die beiden damals 47 und 62 Jahre alten Obdachlosen war laut Anklageerhebung Wut und Verärgerung von Aleksandr T. über einen vorangegangenen Streit mit den späteren Opfern. Das eingesetzte Benzin hatte er sich zuvor an einer Tankstelle besorgt. Hinzueilende Passanten konnten das Feuer löschen. Im November erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Aleksandr T.

Obdachloser erliegt seinen Verletzungen

Einer der Obdachlosen, ein 47 Jahre alter Mann, erlag seinen schweren Verletzungen vier Monate nach dem Anschlag. Der andere Mann im Alter von 62 Jahren erlitt leichtere Verbrennungen. Der Angeklagte, der die deutsche und die russische Staatsbürgerschaft besitzt, soll in den Wochen vor der Tat mehrfach mit den Opfern gezecht haben. Die Polizei hatte den Verdächtigen bereits einen Monat nach der Tat, im August letzten Jahres festnehmen können.

