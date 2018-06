Berlin

Ein Autofahrer hat in Berlin-Marienfelde mit seinem Wagen beim Linksabbiegen einen Zwölfjährigen erfasst und schwer verletzt. Der Junge wollte am Sonntagabend mit seinem Tretroller bei grün eine Ampel in der Marienfelder Allee überqueren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei wurde er von einem 47-jährigen Autofahrer, der nach links abbiegen wollte, erfasst. Das Kind erlitt nach Polizeiangaben mehrere Gesichtsfrakturen und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Erst vergangene Woche waren zwei Kinder im Berliner Straßenverkehr getötet worden, ein weiteres Mädchen wurde schwer verletzt. Am Dienstagnachmittag starb in Rummelsburg ein 13-jähriges Mädchen. Es wollte mit seinem Rad Gleise überqueren, übersah offenbar die ankommende Straßenbahn und wurde angefahren. Am Mittwochmorgen wurde ein acht Jahre alter Junge in Spandau von einem rechtsabbiegenden Lastwagen überrollt und getötet.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von dpa