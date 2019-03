Berlin

Ein Angestellter eines Souvenirgeschäfts in Berlin-Kreuzberg ist laut Polizei von zwei Maskierten überfallen und ausgeraubt worden. Die Täter bedrohten den 20-Jährigen am Mittwochabend vor dem Geschäft mit einer Schusswaffe, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte. Demnach war der Mann gerade dabei, das Geschäft über einen Hof in der Friedrichstraße zu verlassen. Dabei trug er die Kasse bei sich. Die Täter forderten ihn auf, ihnen die Kasse zu geben. Sie leerten diese, schlugen den 20-Jährigen und ergriffen dann die Flucht.

Der Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen, die jedoch nicht behandelt werden mussten. Über die Höhe der Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Von RND/dpa