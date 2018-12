Potsdam/Berlin

Silvesterfeuerwerk bei stark bewölktem Himmel – so werden wohl die meisten Berliner und Brandenburger den Übergang ins Jahr 2019 erleben. Zugleich soll es in der Nacht zu Dienstag relativ mild bleiben, mit Temperaturen um die sieben Grad in der Hauptstadtregion, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Potsdam mitteilte. Vorhergesagt sind auch möglicherweise etwas Regen und schwacher Wind. Der soll bis zum frühen Dienstagmorgen mit Böen stärker werden.

Wie das Wetter in der ersten Januarwoche in Brandenburg und Berlin wird, lesen Sie hier.

Von dpa