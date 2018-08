Berlin

Am Mittwochabend eskalierte in einer Lokalität in der Provinzstraße in Reinickendorf ein Streit zwischen einem Mann und seiner ehemaligen Partnerin. Am Ende des Abends wurde der 48-Jährige festgenommen und die 31-jährige Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegenüber der Polizei schilderte der 51-jährige Wirt den Ablauf wie folgt. Gegen 21.30 Uhr sei er in seinem Büro gewesen. Währenddessen sei es im Lokal zu einem Streit zwischen dem Mann und der Frau gekommen. Plötzlich, so der Wirt gegenüber den Beamten, habe er einen lauten Knall an seiner Tür vernommen. Als er nachsah, bemerkte er die Frau mit Verletzungen am Oberkörper. Vor ihr stand der Mann mit einem Messer in der Hand.

Der Wirt handelte schnell. Er zog die Verletzte in sein Büro und stellte sich vor den Tatverdächtigen.

Dieser fing daraufhin an, sich selbst Verletzungen zuzufügen. Der Wirt konnte ihn jedoch überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzte Frau kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 48-jährige musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Im Anschluss wurde er einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 überstellt.

Von MAZonline