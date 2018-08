Berlin-Treptow

Mehrere Brände binnen weniger Minuten haben die Feuerwehr in Berlin-Treptow in der Nacht zum Sonnabend auf Trab gehalten. Zunächst gingen gegen 2.25 Uhr Notrufe wegen eines Feuers in einem Gebäude in der Kiefholzstraße ein, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete. Das Haus befindet sich noch im Bau. Weil an drei Stellen Baumaterialien brannten, geht die Feuerwehr von Brandstiftung aus. „Das geht nicht von alleine“, so der Sprecher. Die Flammen im Dachbereich, im ersten Obergeschoss sowie im Freien seien schnell gelöscht gewesen.

Weitere Brände nur wenige Minuten später

Nur wenige Minuten später wurde die Feuerwehr zu einem Autobrand im Heidekampweg gerufen. Kaum waren die Helfer vor Ort, ging gegen 2.40 Uhr ein weiterer Notruf ein. Nur 100 Meter von dem ersten Auto entfernt, stand ebenfalls ein zweiter Wagen in Flammen – ebenfalls im Heidekampweg. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. Auch hier vermutet die Feuerwehr Brandstiftung.

Von MAZonline