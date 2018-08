Berlin-Tempelhof

Ein brennendes Auto hat am Mittwochmorgen in Berlin-Tempelhof einen Großeinsatz der Feuerwehr und Verkehrsbehinderungen verursacht. Ein Mensch wurde bei dem Feuer leicht verletzt. Das Fahrzeug brannte in einer Kfz-Werkstatt auf einem Gewerbegelände in der Germaniastraße nahe der Autobahn 100, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Flammen bildeten eine große Rauchwolke.

Stau wegen Brand der Kfz-Werkstatt

Wegen der starken Rauchentwicklung und Schaulustiger kam es auf der A100 auf der Höhe Tempelhofer Feld am Morgen zu Stau. Die Germaniastraße wurde zwischen Oberlandstraße und Ringbahnstraße in beide Richtungen gesperrt, wie das Verkehrsinformationszentrum via Twitter mitteilte.

Kurz nach 6 Uhr morgens wurden die Einsatzkräfte zum Brandort gerufen. Nach Angaben der Feuerwehr waren rund 70 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen. Nach rund zwei Stunden konnte ein Großteil des Feuers gelöscht werden.

Die Feuerwehrleute verhinderten ein Ausbreiten der Flammen. Ein Leichtverletzter wurde noch vor Ort behandelt. Dabei handelte es sich nach Angaben der Feuerwehr entweder um einen Angestellten oder den Besitzer der Autowerkstatt.

Funken zu Brand in Kfz-Werkstatt?

Der Sender Radio Berlin 88,8 berichtete unter Berufung auf den Besitzer der Werkstatt, dass wohl Funken von Schweißarbeiten zu dem Feuer führten. Die Feuerwehr konnte das nicht bestätigen – die Brandursache müsse noch ermittelt werden. Die Rauchwolke war in weiten Teilen der Stadt zu sehen.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauern zur Stunde noch an.

