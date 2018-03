Brand in Berliner Moschee - Staatsschutz ermittelt

Berlin. Kurz nach zwei Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurde die Feuerwehr in die Kühleweinstraße Ecke Pankower Allee gerufen: Es sah aus, als hätten Einrichtungsgegenstände im Inneren der Koca Sinan Camii-Moschee Feuer gefangen, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr.

Zeugen sahen verdächtige Personen

Nach bisherigen Erkenntnissen hörten Zeugen gein Klirren und sahen drei als Jugendliche beschriebene Verdächtige, die in Richtung Letteplatz wegliefen.

Anschließend entdeckten die Zeugen eine eingeworfene Scheibe im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses sowie ein Feuer in den Räumen und alarmierten Polizei und Feuerwehr

Der Staatsschutz ermittelt

60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Verletzt wurde nach Informationen der Feuerwehr niemand. Der Staatsschutz prüft, ob es sich um eine politisch motivierte Tat handelt. „Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einer politisch motivierten Straftat ausgegangen“, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Berlins Bürgermeister: „Anschlag auf religiöse Freiheit“

Die mutmaßliche Brandstiftung ist aus Sicht des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) auch ein Anschlag auf die politische und religiöse Freiheit.

„Das ist nicht hinnehmbar“, teilte Müller am Sonntag mit. „Wir werden es nicht zulassen, dass Konflikte in Berlin ausgetragen werden, die mit dem friedlichen Zusammenleben in dieser Stadt nichts zu tun haben.“ Er erwarte, dass die Behörden schnell die Täter finden. „Berlin steht für ein friedliches und freiheitliches Miteinander. Das werden wir mit allen notwendigen Mitteln verteidigen.“

Die Gemeinde vermutet einen Anschlag

Auf Facebook sprach die Gemeinde von einem Anschlag. „Die meisten Räumlichkeiten unserer Moschee sind weitestgehend nicht mehr nutzbar“, hieß es. „Ein Anschlag auf ein Gotteshaus, egal aus welchem Grund, ist nicht akzeptabel und nicht hinnehmbar.“

Kritik an Ditib

Ditib (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) ist der Dachverband der rund 900 türkisch-islamischen Vereine in Deutschland und vertritt nach eigenen Angaben rund 70 Prozent der in Deutschland lebenden Muslime. Kritiker bemängeln die enge Bindung von Ditib an die politischen Interessen des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan.

Brandanschlag auf eine andere Moschee

Am Freitag hatte Unbekannte Brandsätze in eine Moschee in Lauffen in Baden-Württemberg geworfen. Bei dem Anschlag war niemand verletzt worden. Der Imam, der sich in dem Gebäude befand, konnte das Feuer selbst löschen. Diese Gemeinde gehört zur Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş.

Von MAZonline