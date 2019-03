Berlin

Besonders für Radfahrer sind sie ein Ärgernis: Schrotträder, die überall in der Stadt Anschließmöglichkeiten blockieren. Zum Frühlingsbeginn haben die CDU und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) in Berlin eine zentrale Stelle zur Beseitigung von Schrottfahrrädern gefordert. Die „Fahrradleichen“ gehörten nicht zum schönen Stadtbild, sagte der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Oliver Friederici. Auch die Grünen plädieren dafür, das Thema ernster zu nehmen. Im vergangenen Jahr sammelten die Bezirksämter Tausende Schrotträder ein.

Nur vier von zwölf Bezirken meldeten Zahlen

Friederici hatte eine Anfrage zum Umgang mit den Schrotträdern an das Abgeordnetenhaus gerichtet. Dafür stellten vier von zwölf Bezirken Zahlen zur Verfügung. Dies zeige das Desinteresse der Bezirke für das Problem, sagte Friederici. Nur eine zentrale Stelle zur Beseitigung der Räder kann seiner Meinung nach Abhilfe schaffen. Zudem schlägt Friederici vor, an jeder Bushaltestelle Fahrradstellplätze zu installieren. Dann könnten Fahrradfahrer ihre Räder sicher abschließen und es gebe keinen „Wildwuchs“.

Der ADFC in Berlin unterstützt das Vorhaben. Es gebe in Berlin zu wenige sichere Abstellanlagen für die Fahrräder, sagte Lara Eckstein vom ADFC. „Da ist es natürlich ärgerlich, wenn dann noch alte Fahrräder die wenigen sicheren Fahrradparkplätze blockieren.“ In den Niederlanden sei es üblich, dass Fahrradparkplätze an Bahnhöfen bewacht würden. „Dieses Personal kümmert sich dann auch darum, dass Räder, die wochenlang nicht in Gebrauch sind, entfernt werden.“

Bezirke sind für Entsorgung der Schrotträder zuständig

In Berlin sind die Bezirke für die Beseitigung von Schrotträdern aus dem öffentlichen Raum zuständig. Nicht mehr fahrtüchtige Fahrräder werden vom Ordnungsamt farbig markiert und müssen von den Besitzern innerhalb von drei Wochen entfernt werden. Verstreicht die Frist, werden die Räder in Zusammenarbeit mit der Stadtreinigung und der Polizei abgeräumt. Das Ordnungsamt wird durch Bürgerbeschwerden oder Kontrollen auf die Schrotträder aufmerksam.

Nach Angaben der Bezirksämter werden die Räder in Friedrichshain-Kreuzberg wöchentlich entfernt, in Neukölln monatlich, in Tempelhof-Schöneberg zweimal pro Jahr. Treptow-Köpenick werden Fahrräder nur dann beseitigt, wenn diese die Verkehrssicherheit gefährden - was 2018 dreimal vorkam. Für regelmäßige Sammeltouren gebe es keine Kapazitäten, sagte Ilona Tews vom dortigen Bezirksamt.

Von Lukas Dubro und Christina Spitzmüller