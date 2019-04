Berlin

Der Theologe Christian Stäblein wird neuer Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Das Kirchenparlament wählte den 51-jährigen Propst und theologischen Leiter des Konsistoriums der Landeskirche am Freitagnachmittag in Berlin bereits im zweiten Wahlgang zum Nachfolger von Bischof Markus Dröge, dessen zehnjährige Amtszeit im November endet. Stäblein soll am 16. November in das Bischofsamt eingeführt werden.

Stäblein erhielt im zweiten Wahlgang 76 Stimmen und erreichte damit genau die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden 113 Synodalen. Im ersten Wahlgang hatte der promovierte Theologe 65 Stimmen erhalten, auf den 51-jährigen Hildesheimer Theologen und Kirchenmusiker Jochen Arnold entfielen 29 Stimmen, die evangelische Senderbeauftragte beim Hessischen Rundfunk, Heidrun Dörken, bekam 18 Stimmen. Arnold erhielt im zweiten Wahlgang 23 Stimmen, Dörken bekam 13 Stimmen.

Die Landeskirche hat gut 940.000 Mitglieder in knapp 1.250 Gemeinden in Berlin, Brandenburg und der sächsischen Region Görlitz. Bischof Dröge wird im Oktober 65 Jahre alt. Dem Kirchenparlament gehören 114 Synodale aus Berlin, Brandenburg und der sächsischen Region Görlitz an.

Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat dem Theologen Christian Stäblein zu dessen Wahl zum Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz gratuliert. Damit verbunden sei Verantwortung für fast eine Million evangelischer Christinnen und Christen in der Hauptstadtregion und der schlesischen Oberlausitz, fügte der Ministerpräsident am Freitag in Potsdam hinzu.

Woidke sagte weiter, die evangelische Kirche befasse sich mit vielen Themen in der Gesellschaft, die alle angingen. Das Spektrum reiche von Armutsbekämpfung über Dorfentwicklung bis hin zur Integration von Geflüchteten. „Dies sind zumeist keine Christen, sondern anderen Glaubens“, sagte Woidke und ergänzte: „Und gerade darin zeigt sich die Weltoffenheit und Toleranz unserer evangelischen Kirche.“

Die Landesregierung Brandenburgs werde mit Stäblein „eng und vertrauensvoll im Interesse der evangelischen Christinnen und Christen und aller Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg zusammenarbeiten - genauso wie das mit Bischof Markus Dröge in den zurückliegenden zehn Jahren sehr positiv war.“

Von MAZonline