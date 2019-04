Berlin

Der Betrieb am Flughafen Berlin-Schönfeld läuft nach einer zweistündigen Unterbrechung wieder an. Das teilte die Berliner Flughafengesellschaft am Mittag auf Twitter mit.

Grund für die Einstellung des Betriebs war ein defektes Flugzeug auf der Start- und Landebahn, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft auf Anfrage. Die betroffenen Passagiere mussten sich in Geduld üben, da zunächst keine Starts möglich waren. Auch nach der Freigabe könne es noch weiter zu Verzögerungen kommen, hieß es auf Twitter.

Wartende Passagiere in Schönefeld. Quelle: Oliver Fischer

Bei der defekten Maschine handelt es sich nach Aussage eines Bundeswehrsprechers um einen kleinen Passagierjet der Luftwaffe, der normalerweise für Regierungsflüge eingesetzt wird. Das Flugzeug vom Typ Global 5000 sei auf einem Testflug nach Köln gewesen. Wegen einer Funktionsstörung nach dem Start hätten sich die Piloten aber dazu entschieden, umzukehren.

Lesen Sie hier: Pannen und Defekte bei Regierungsfliegern

Von der Leyen: Jet-Crew hat Schlimmeres verhindert

Bei der Landung sollen beide Tragflächen den Boden berührt haben. Passagiere seien nicht an Bord gewesen, die Crew werde derzeit medizinisch untersucht. Auch die Maschine werde einer Prüfung unterzogen. Die Luftwaffenbesatzung habe es geschafft, „den Jet unter schwierigsten Bedingungen zu Boden zu bringen und damit Schlimmeres zu verhindern“, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ( CDU).

Der Zwischenfall passierte gegen 9.30 Uhr. Kurz danach wurde die Abfertigung am Flughafen eingestellt. Ankommende Maschinen wurden nach Tegel umgeleitet. Nach der Bergung des defekten Bundeswehr-Jets musste die Start- und Landebahn zunächst auf Schäden und gefährliche Gegenstände kontrolliert werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung.

Manche Gäste müssen Stunden auf Angehörige warten. Quelle: Oliver Fischer

Abflüge und Ankünfte in Schönefeld verzögerten sich dadurch teilweise um mehrere Stunden. Die Abflughalle war am Vormittag entsprechend überfüllt. Passagiere standen vor den Anzeigetafeln und beobachteten, wie sich ihre Abflugzeiten ständig nach hinten verschoben.

Auch in der Empfangshalle bildeten sich teilweise Schlangen am Info-Terminal. Gäste, die auf Angehörige warteten, wurden vertröstet. In einigen Fällen blieb unklar, ob die umgeleiteten Maschinen später nach Schönefeld weiter fliegen.

Von dpa/ver