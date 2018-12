Berlin

Die Silvestersause kann beginnen: Die Partymeile am Brandenburger Tor hat am Montagnachmittag geöffnet. An den Eingängen bildeten sich bereits Schlangen, wie die Sprecherin der Veranstaltung sagte. Dies war auch den Sicherheitskontrollen geschuldet. Feuerwerk, Flaschen, spitze Gegenstände und größere Taschen sind auf dem Party-Areal verboten. Die Meile ist eingezäunt und bewacht.

Hunderttausende Besucher werden bis Mitternacht zu Deutschlands größter Silvesterparty unter dem Motto „Welcome 2019“ erwartet. „Wir denken, dass es angesichts der milden Temperaturen voll wird“, so die Sprecherin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete in der Nacht zu Dienstag Temperaturen um die sieben Grad in der Hauptstadtregion.

Das Programm am Brandenburger Tor sollte um 19 Uhr starten. Unter anderem gibt es Musik von DJ Bobo, Bonnie Tyler, Alice Merton, Nico Santos und Eagle Eye Cherry.

Von dpa