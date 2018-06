Berlin

Nach einer Verfolgungsjagd in Berlin, bei der eine junge Frau getötet wurde, ist einer der mutmaßlichen Diebe im Krankenhaus gestorben. Dies teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen mit. Der Beifahrer soll zusammen mit zwei anderen Männern Werkzeug aus einem Auto gestohlen haben.

Bei der anschließenden Flucht vor der Polizei prallte das Fluchtauto gegen mehrere Fahrzeuge. Dabei wurde die 22-jährige Fußgängerin erfasst und tödlich verletzt. Zwei weitere Frauen waren verletzt worden.

Unterschiedliche Angaben zum Fahrer

Zum Alter des gestorbenen Beifahrers gab es unterschiedliche Angaben. Die Staatsanwaltschaft gab am Freitag 19 Jahre an, die Polizei hatte am Vortag 18 Jahre genannt.

Gegen den 27-jährigen Hauptverdächtigen und Fahrer des Fluchtautos war am Donnerstagabend Haftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachtes eines verbotenen Autorennens mit Todesfolge sowie wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen worden. Der Haftbefehl wurde dem Mann im Krankenhaus verkündet. Das Trio war schwer verletzt worden. Der 27-Jährige sowie ein 14 Jahre alter Verdächtiger werden weiter im Krankenhaus von der Polizei bewacht.

Von MAZonline