Reisende der Berliner S-Bahn sollten mehr Zeit einplanen: Auf der Berliner Ringbahn fahren ab Sonntagabend im südlichen und westlichen Abschnitt keine Züge.

S-Bahn-Sperrung zum Abend

„Die Sperrung beginnt um 17.45 Uhr. Grund sind Bauarbeiten an der Sicherungstechnik“, sagte eine Sprecherin. Betroffen sind alle Züge zwischen den Stationen Treptower Park, Südkreuz, Westkreuz und Beusselstraße.

„Ab Treptower Park fährt die S-Bahn stattdessen in Richtung Schöneweide. Wer auf dem Ring weiter möchte, muss in Plänterwald in einen Ersatzbus umsteigen – nicht in Treptower Park.“ Die Ersatzbusse halten demnach an allen Ringbahn-Stationen, außer Treptower Park.

Ringbahn von Ausfall betroffen

Die Zubringerstrecke zur Ringbahn zwischen Baumschulenweg und Neukölln ist ebenfalls außer Betrieb (S45/46/47). Die S-Bahnen fahren stattdessen ab Baumschulenweg in Richtung Treptower Park weiter. Die Sperrungen sollen bis Montagmorgen 1.30 Uhr andauern.

Auch S-Bahn-Verkehr nach Wannsee beeinträchtigt

Auch auf weiteren Berliner S-Bahn-Strecken sind Ersatzbusse im Einsatz. „Auf der S1 zwischen Wannsee und Zehlendorf sowie auf der S5 zwischen Strausberg-Nord und Fredersdorf fahren bis Montagmorgen keine Züge.“ Die S3 zwischen Erkner und Rahnsdorf verkehrt nur im 20-Minuten-Takt.

Von MAZonline