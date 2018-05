Berlin

Ein Doppeldecker-Bus der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) hat in Berlin-Spandau Feuer gefangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich der Brand am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr am Juliusturm. Der Busfahrer habe schnell reagiert haben und sein Fahrzeug rechtzeitig evakuiert.

Die Berliner Feuerwehr löschte den Brand kurzer Zeit. Verletzt wurde niemand. Warum der Bus in Flammen aufging, ist derzeit noch unklar.

Auf Bildern der Feuerwehr war zu sehen, wie Flammen aus dem oberen Teil des Doppeldeckers schlugen. Die Scheiben barsten. Dichter Rauch stieg auf. Im unteren Bereich des Busses war dichter Rauch zu sehen.

Von Sophia Förtsch