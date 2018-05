Berlin

Drei Autos sind in Berlin-Friedrichshain und Kaulsdorf in Flammen aufgegangen. Fußgänger bemerkten am Freitagabend kurz vor Mitternacht zunächst Qualm aus einem geparkten Wagen in der Friedrichshainer Lenbachstraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Eine Stunde später der nächste Vorfall

Ein Mann konnte den Brand mit einem Feuerlöscher noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Rund eine Stunde später stand ein weiteres Auto in der Weserstraße in Flammen. Es brannte vollständig aus. Ein daneben geparktes Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt.

Anschließend wurden die Einsatzkräfte wegen eines brennenden Wagens in die Straße Am Lupinenfeld nach Kaulsdorf gerufen. Durch die Flammen wurde auch ein Gartenzaun in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen hatten zuvor zwei Verdächtige beobachtet, die Gegenstände aus dem Auto nahmen. Sie konnten unerkannt fliehen.

Bei den drei Bränden wurde niemand verletzt. „Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden“, sagte ein Polizeisprecher.

Von MAZonline