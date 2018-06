Am Freitag startet das freie Kunstfestival 48 Stunden Neukölln mit experimenteller Kunst im öffentlichen Raum. 2000 Berliner Kreative machen mit bei der 20. Auflage des Festivals. „Ganz am Anfang wollte kaum jemand bei dem Festival mitmachen“, erinnert sich die Künstlerin Eva AM Winnersbach. Neukölln hat sich verändert.