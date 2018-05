Berlin

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz will sich in den sozialen Medien besser aufstellen.

Pfarrstelle für Kirche digitalen Raum

Dazu hat sie eine landeskirchliche Pfarrstelle für Kirche im digitalen Raum geschaffen, wie die Landeskirche am Donnerstag mitteilte.

Offizielle Einführung von Pfarrerin Stefanie Hoffmann auf der neu geschaffenen Stelle ist am 7. Juli in der Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche in Berlin-Tiergarten. Hoffmann arbeitet bereits seit Anfang April auf der Stelle.

Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem eine Bestandsaufnahme digitaler Projekte auf den verschiedenen Ebenen der Landeskirche sowie deren Vernetzung.

Zudem sollen neue Projekte entwickelt und ein Konzept für „Gemeinde in der digitalen Welt“ erarbeitet werden.

Von MAZonline/epd