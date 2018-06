Berlin

Die Hitzeperiode hält an und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht: Deswegen sollen Anwohner in Berlin-Mitte mit anpacken und helfen, die Straßenbäume zu wässern. Darum bittet Sabine Weißler (Bündnis 90/Die Grünen), die Bezirksstadträtin für Weiterbildung, Kultur, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen.

Bürger sollen Straßenbäume wässern

„Aufgrund der lang anhaltenden Hitzeperiode und der damit verbundenen fortschreitenden Trockenheit bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger, dem Grünflächenamt unterstützend zu helfen, die Straßenbäume zu wässern“, schreibt Weißler. Insbesondere die neu gepflanzten Bäume und die Grünflächen an den Straßen bräuchten zusätzliche Bewässerung.

Weißler gibt auch Tipps für das richtige Bewässern. Demnach empfehle sich der Gärtnergang an den Straßenrand vorzugsweise am frühen Morgen oder nach Sonnenuntergang. Weil die Erdkruste durch die Trockenheit wasserabweisend wirke, sei es sinnvoll den Baum zunächst anzugießen und zu warten, bis die Feuchtigkeit eingezogen ist. Pro Baum sollten mindestens 10 Liter Wasser gegossen werden.

Stadt Brandenburg hatte eine ähnliche Bitte

Eine ähnliche Bitte hatte die Stadt Brandenburg bereits vor zehn Tagen geäußert. Auch dort sollen die Bürger dabei helfen, die Straßenbäume zu gießen. Vor allem jüngere Bäume seien bedroht, deren Wurzeln noch nicht so tief reichten. „Die Pflanzen und Bäume sind daher auf die Hilfe aller Bürger angewiesen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

In Oranienburg war das Rasensprengen verboten worden

In Oranienburg dagegen hatte der örtliche Wasser- und Abwasserverband am Wochenende wegen der anhaltenden Trockenheit das Rasensprengen verboten. Weil zu viel Wasser auf einmal entnommen worden war, musste die Nutzung eingeschränkt werden um die Versorgung mit Trinkwasser zu gewährleisten.

Mittlerweile ist das Verbot aber aufgehoben. Es darf wieder gesprengt werden.

Von Ansgar Nehls