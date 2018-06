Berlin Berlin - Evakuierte Grundschule: Ermittlungen gegen 17-jährigen Anrufer Die aufgrund eines Anrufs erfolgte Evakuierung einer Berliner Grundschule wegen des Verdachts einer Gefahrenlage am Dienstag hat Konsequenzen für den Anrufer.

Polizisten durchsuchen einen Mann am Dienstag an einer Berliner Grundschule in Gesundbrunnen im Bezirk Mitte. Dort lief gestern ein großer Polizeieinsatz. Quelle: Paul Zinken