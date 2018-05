Berlin

Sieben Jahre nach seiner Flucht aus Berlin ist ein früherer Horterzieher wegen Kindesmissbrauchs zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der 54-Jährige habe sich in 155 Fällen an zwei Jungen vergangen, begründete das Landgericht am Mittwoch. An eines der Opfer soll der geständige Angeklagte ein Schmerzensgeld von 8000 Euro zahlen. Der Mann habe das Vertrauen der damals etwa zehn und elf Jahre alten Geschädigten ausgenutzt, so das Gericht.

Erste Tat liegt 24 Jahre zurück

Die erste Tat liegt den Ermittlungen zufolge 24 Jahre zurück. Der Mann habe als Mitarbeiter einer Kindertagesstätte im Stadtteil Tempelhof zu einem Jungen und dessen Familie freundschaftliche Beziehungen aufgebaut, hieß es im Urteil. Ab 1994 sei es in Wohnungen des damaligen Horterziehers zu sexuellen Übergriffen auf den anfangs Zehnjährigen gekommen. „Es war ein systematischer Missbrauch über drei Jahre hinweg.“ Der Junge habe es geschehen lassen, „weil er unterschwellig das Gefühl hatte, er sei es dem Angeklagten schuldig“.

Missbrauch in der Wohnung der Mutter

Im Mai 2010 sei es zu einem Übergriff auf einen Schüler gekommen, den der Angeklagte als Computerlehrer einer Arbeitsgemeinschaft kennengelernt hatte. Auch mit diesem Jungen, dessen Vater gerade verstorben war, habe er sich angefreundet, so das Gericht. In der mütterlichen Wohnung des Kindes sei es zum Missbrauch gekommen.

Der ehemalige Erzieher hatte sich nach einer Anzeige der Mutter des Elfjährigen im Sommer 2010 ins Ausland abgesetzt. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung im Mai 2017 stellte er sich in Bulgarien.

Erzieher hatte umfassend gestanden

Zu Beginn des Prozesses wegen sexuellen Missbrauchs und Besitzes von Kinderpornografie vor vier Wochen hatte der Angeklagte umfassend gestanden. Das Urteil entsprach dem Antrag des Verteidigers. Die Staatsanwältin hatte viereinhalb Jahre Gefängnis verlangt.

Von MAZ Online