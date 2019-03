Berlin

Wer in Berlin mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, braucht am Donnerstag wohl Geduld: Die Busfahrer der BVG wollen in den Warnstreik treten. Die Gewerkschaft Verdi rief dazu auf, zwischen 03.30 Uhr und 22 Uhr die Arbeit niederzulegen. Obwohl einige Busse dennoch fahren, müssen sich Pendler und Reisen auf Einschränkungen einstellen.

Vor allem Betroffene, die zum Flughafen Tegel möchten, sollten mehr Zeit einplanen. Hier muss mit starken Einschränkungen bei der An- und Abreise gerechnet werden. Der Berlin Airport Service rief am Mittwoch auf Twitter dazu auf, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Um die Streik-Auswirkungen abzumildern, will der Flughafen allerdings einen Notshuttle-Service ab Jakob-Kaiser-Platz, wo die U-Bahn-Linie 7 hält, nach Tegel einrichten.

Eine konkrete Taktung haben die Shuttles nicht. Die Busse „werden fahren, sobald sie voll sind“, heißt es auf Twitter. Dort veröffentlichte der Airport Service zudem eine Karte, die Passagieren einen möglichen Fußweg zum Flughafen zeigt. Die Strecke ist 2,4 Kilometer lang. Wer läuft, muss etwa eine halbe Stunde einplanen.

Von RND/sag