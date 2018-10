Berlin

Erneut ist ein Streit am Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg eskaliert. Zwei junge Männer erlitten bei der Auseinandersetzung mit einer größeren Gruppe in der Nacht zum Samstag Stichverletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 23-Jähriger am Parkeingang an der Falckensteinstraße mit der Gruppe von etwa acht Männern in Streit geraten. Dabei wurde der 23-Jährige durch mehrere Messerstiche verletzt. Als sich ein 18-Jähriger in den Streit eingemischt haben soll, um dem 23-Jährigen zu helfen, wurde auch er niedergestochen.

Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurden sie in einer Klinik operiert, ihr Zustand sei stabil. Der oder die unbekannten Täter waren offenbar mit einem Messer bewaffnet. Die Stiche auf die 18 und 23 Jahre alten Männer werden als versuchte Tötungsdelikte gewertet. Eine Mordkommission ermittelt. Die Tätergruppe konnte unerkannt in Richtung Oppelner Straße flüchten.

Die Hintergründe des Streits und mögliche Bezüge zur Dealer-Szene in dem Park waren zunächst unklar.

Von dpa