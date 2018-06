Berlin

Die Berliner Grünen unternehmen einen neuen Vorstoß zur Sonntagsöffnung von Spätverkaufsstellen, sogenannter Spätis. Die kleinen Läden seien für die Versorgung von Touristen und Bewohnern in den Kiezen unabdingbar, sagte der Neuköllner Grünen-Abgeordnete Georg Kössler der Deutschen Presse-Agentur. „Sie sind gleichzeitig ein Berliner Kulturgut wie die Eckkneipe, das es zu erhalten gilt.“

Grüne riskieren Streit in der Koalition

Beim nächsten Landesausschuss der Grünen am 20. Juni bringt Kösslers Kreisverband Neukölln einen Antrag ein: Der Senat wird zu einer „rechtskonformen Definition“ von Spätis aufgefordert, um diese im Ladenöffnungsgesetz zu verankern. Auf dieser Basis könne dann über Öffnungszeiten, Sortiment und Regeln für die Spätis diskutiert werden, so Kössler. „Ich gehe von einer Mehrheit für den Antrag aus.“

Die Grünen riskieren mit ihrem Vorstoß Streit in der Koalition: Denn Linke und SPD lehnen eine generelle Sonntagsöffnung von Spätis ab. Das Thema blieb deshalb im Koalitionsvertrag außen vor.

Linke und SPD lehnen Vorstoß ab

Die Linke sehe in der Frage „keinen Handlungsbedarf“, sagte die Parteivorsitzende und arbeitspolitische Sprecherin der Fraktion, Katina Schubert, auf dpa-Anfrage. „Berlin hat bereits das liberalste Ladenöffnungsgesetz der Bundesrepublik. Es gibt jetzt schon weitgehende Ausnahmeregelungen für die Ladenöffnung am Sonntag.“

Ihrer Partei gehe es um Arbeitnehmerschutz, so Schubert. „Wir finden es wichtig, dass es wenigstens einen Tag in der Woche gibt, an dem Menschen gemeinsam freie Zeit verbringen können - sei es für Hobbys oder politisches Engagement.“ Es sei notwendig, Bereiche wie Krankenhäuser, Feuerwehr oder Polizei von der Sonntagsruhe auszunehmen. „Der Einzelhandel gehört für uns jedoch nicht dazu.“

Ähnlich argumentierte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Frank Jahnke. Die aktuellen, sehr weitgehenden Ladenschlussregelungen seien „ein guter Kompromiss“, sagte er der dpa. Die Interessen des Handels, der Arbeitnehmer, von Gewerkschaften und Kirchen seien dabei berücksichtigt.

Antrag blieb vor zwei Jahren erfolglos

Die FDP hingegen hatte im Januar einen Antrag in das Abgeordnetenhaus eingebracht. Demnach sollen Spätis im Ladenöffnungsgesetz als Verkaufsstellen definiert werden, „die für den Bedarf von Touristen ausschließlich Andenken, Straßenkarten, Stadtpläne, Reiseführer, Tabakwaren, Verbrauchsmaterial für Film- und Fotozwecke, Bedarfsartikel für den alsbaldigen Verbrauch sowie Lebens- und Genussmittel zum sofortigen Verzehr anbieten.“ Sie dürften dann sonntags von 13 bis 20 Uhr öffnen. Der Antrag wurde noch nicht in den zuständigen Fachausschüssen beraten. Er ist praktisch wortgleich mit einem Antrag, den die Grünen 2016 noch als Oppositionspartei in das Parlament einbrachten – damals ohne Erfolg.

In Berlin gibt es Schätzungen zufolge rund 900 Spätis. Etliche öffnen auch sonntags, bewegen sich aber in einer rechtlichen Grauzone und müssen mit Bußgeldern oder im Extremfall sogar Schließung rechnen. Die Regelungen zur Sonntagsöffnung im Gesetz sind unübersichtlich, eine Erlaubnis ist abhängig von den angebotenen Warengruppen. Werktags dürfen alle Geschäfte in Berlin rund um die Uhr öffnen.

Regeln für Spätis in Party-Zonen?

„Wir haben den Menschen im Wahlkampf versprochen, uns für den Erhalt der Spätis einzusetzen“, sagte Kössler. „Daher sollten wir das auch politisch umsetzen.“ Die zumeist inhabergeführten Geschäfte machten am Wochenende den meisten Umsatz. Daher brauchten sie eine verlässliche rechtliche Grundlage.

„Natürlich wissen wir, dass Spätis manchmal auch Teil des Problems sind“, ergänzte Kössler mit Blick auf Läden in den Partyzonen etwa in Friedrichshain, in denen sich Passanten mit massig Alkohol eindecken. „Aber man kann die Debatte ja auch nutzen, hier Regeln festzulegen.“ Viele Späti-Betreiber seien sich ihrer Verantwortung bewusst.

