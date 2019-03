Berlin

Ein Balkonbrand in einem Hochhaus in Berlin-Staaken hat am Freitagmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Knapp 90 Kräfte waren im Einsatz, um die Flammen im sechsten Stock des 17-geschossigen Hauses in der Obstallee zu löschen, wie ein Sprecher mitteilte.

Demnach züngelten die Flammen zwei Stockwerke hoch. Auch eine Wohnung sei betroffen. Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Von RND/dpa