Berlin

Zwei Männer haben in Marzahn einen SEK-Einsatz durch Schüsse von ihrem Balkon ausgelöst. Ein Spezialsatzkommando stürmte am Sonntagabend die Wohnung eines 24-Jährigen im siebten Stock am Murtzaner Ring. Dabei starb der Bulldog-Stafford-Mix des Mannes: Aus Angst vor dem SEK sprang der Hund vom Balkon, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Das Rumgeballere mit Waffen vom Balkon im 7. Stock seiner Plattenbauwohnung wurde einem 24-Jährigen gleich doppelt zum... Gepostet von Polizei Berlin am Montag, 11. Juni 2018

Der Bewohner und ein ebenfalls 24-jähriger Bekannter wurden kurzzeitig festgenommen, zwei Luftdruckwaffen wurden sichergestellt. Zuvor hatten Anwohner mehrmals den Notruf gewählt, weil die beiden von dem Balkon gefeuert hatten. „Wir mussten davon ausgehen, dass es sich um scharfe Waffen handelt, deshalb wurde das SEK eingesetzt“, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa/MAZonline