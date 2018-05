Berlin

Seit 1995 findet alle Jahre wieder an Pfingsten der „Karneval der Kulturen“ in Berlin statt. Das Straßenfest am wurde am Freitag mit einem Fest am Kreuzberger Blücherplatz feierlich eröffnet und läuft noch bis zum Montag. 300 Stände bieten wieder Leckerbissen und Kunstgewerbe aus aller Welt an.

Am Sonntag fand die klassische Multukulti-Parade statt, bei der wieder Hunderttausende Besucher erwartet wurden. Der Veranstalter legte einige Bühnen zusammen, so, dass es in diesem Jahr nur drei an der Zahl geben wird.

Straßenfest teurer als in den Jahren zuvor

Obwohl die Veranstalter das Fest, im Vergleich zu den Vorjahren, etwas verkleinert haben und es nur noch drei Bühnen gibt, sind die Kosten höher als erwartet. Das berichtet die „Berliner Morgenpost“ (Montag) unter Berufung auf die Senatskulturverwaltung.

Im Landeshaushalt seien 830.000 Euro für das viertägige Fest am Pfingstwochenende eingeplant. „Die Mehrkosten werden wahrscheinlich über 100.000 Euro liegen. Genaues wird die Abrechnung zeigen“, sagte Daniel Bartsch, Sprecher von Kultursenator Klaus Lederer (Linke).

Grund für die Kostensteigerung sei ein umfangreicheres Sicherheitskonzept, das die Polizei empfohlen habe. Die Polizei ist in diesem Jahr mit mehr Beamten im Einsatz als die vergangenen Jahre. Das liegt jedoch nicht an einer möglichen Terrorgefahr, sondern vor allem am Besucheraufkommen in Kreuzberg. Das gilt vor allem für den Sonntag.

Räumungskonzept und Wasserwürfel gegen Anschläge

Die hohen Besucherzahlen bei dem Umzug mit 4.000 Teilnehmern in 68 Gruppen am Pfingstsonntag würden es nötig machen, geeignete Fluchtflächen vorzuhalten, erklärte die Polizei. „Bereits ungefährliche Impulse (beispielsweise lauter Knall durch Silvesterböller) können Fluchtreflexe auslösen, die dann in eine Panik münden könnten.“

Zum „Karneval der Kulturen“ teilte die Polizei außerdem mit: „Der Veranstalter hat auf Empfehlung der Polizei ein Räumungskonzept erarbeitet, welches im Krisenfall auch mit der Unterstützung von Polizeikräften umgesetzt werden muss.“

Gegen Amokfahrten oder Terroranschläge mit Lastwagen will die Polizei auch gerüstet sein. Vorgesehen seien Sperren auf den Zufahrtsstraßen zu dem Umzug und dem Straßenfest in Kreuzberg. „Fahrzeuge der Polizei und mit Wasser gefüllte technische Sperren werden dafür vorbereitet.“

Die Polizei hatte extra für solche Anlässe große, faltbare Kunststoffbehälter gekauft. Sie sehen aus wie große Würfel mit einer Kantenlänge von mehr als einem Meter und sind mit mehr als tausend Litern Wasser gefüllt.

Nebeneinander gestellt sollen die tonnenschweren Wasserwürfel das Durchbrechen von LKWs verhindern. Gefüllt werden sie erst vor Ort mit Wasser aus Hydranten.

Der Umzug wechselt die Richtung

Auch eine andere Premiere gibt es: Der Umzug zog am Pfingstsonntag nicht wie bisher vom Hermannplatz über die Hasenheide, Gneisenau- und Yorckstraße nach Kreuzberg - sondern genau andersherum. Damit sollte der Umzug vom Straßenfest rund um die Amerika-Gedenkbibliothek entzerrt werden. Startpunkt war an der Yorck-Ecke Großbeerenstraße.

Versuchter Raubüberfall auf Mitarbeiter

In der Nacht zu Sonntag kam es am Rande des „Karnevals der Kulturen“ zu einem versuchten Raubüberfall durch fünf Männer. Wie die Polizei mitteilte, umringten die Täter den 45-Jährigen in der Nacht zum Sonntag, als dieser gerade den Stand schließen wollte.

Die Männer schlugen und traten ihr Opfer und versuchten, ihm dessen Rucksack zu entreißen. Was ihnen jedoch nicht gelang. Die Angreifer flüchteten zunächst.

Wenig später erkannte der Mitarbeiter auf dem Festgelände vier mutmaßliche Täter im Alter von 17, 18, 20 und 24 Jahren wieder. Sie wurden festgenommen. Der 18-Jährige ist bereits wegen vieler Straftaten bekannt.

Von MAZonline