Zum dritten Mal in Folge ist die Zahl der offiziell registrierten Verbrechen in Berlin gesunken. Darüber informierte am Mittwoch Innensenator Andreas Geisel (SPD). Für 2018 wurden 511 677 Straftaten von der Polizei registriert. Erneut gab es weniger Einrüche und Taschendiebstähle.