Berlin-Marienfelde

Eine 80 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Montag bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Mariendorf ums Leben gekommen. Ein Anwohner habe kurz nach 1.00 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem er in der Wohnung am Mariendorfer Damm Feuer bemerkt hatte.

Frauenleiche bei Löscharbeiten entdeckt

Die Rettungskräfte löschten den Brand und fanden dabei die 80-Jährige, wie die Polizei mitteilte. Dabei handele es sich vermutlich um die Wohnungsmieterin. Zu der Ursache ermittelt nun das Landeskriminalamt.

Von MAZonline