Leiche in Berlin aus Tümpel geborgen

Berlin. In Berlin-Alt-Hohenschönhausen ist am Sonntag eine Leiche aus einem Tümpel geborgen worden. Welche Umstände zum Tod der Person führten, war zunächst völlig unklar. Die Polizei bestätigte am Sonntagmorgen, dass eine Mordkommission vor Ort Spuren sicherte.

Wie die Polizei berichtet, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag „aus bislang noch nicht näher bekannten Gründen“ zwischen mehreren obdachlosen Männern in Alt-Hohenschönhausen zu einem Streit.

Um kurz nach 1 Uhr, so die Polizei, habe ein 25-jähriger alkoholisierter Mann vorbeifahrende Fahrzeuge auf der Landsberger Allee angehalten. Er berichtete, dass ein Kumpel leblos im Wasser liegen würde.

Wenig später war die Polizei vor Ort. Die Beamten entdeckten den 39-Jährigen leblos im Wasser des Papenpfuhlbeckens.

Eine am Sonntagmittag durchgeführte Obduktion des Leichnams ergab, dass der 39-Jährige ertrunken ist. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline