Berlin

Zwischenfall bei einer Diskothek in Charlottenburg-Wilmersdorf am Sonntagvormittag. Sicherheitsmitarbeiter wurden in den frühen Morgenstunden von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert und verletzt.

Täter war in Begleitung

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 4 Uhr an der Tür eines Clubs in der Fasanenstraße aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen den Sicherheitsmitarbeitern und dem Unbekannten.

Im Zuge dessen griff der Mann die 30 und 34 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Messer an und verletzte sie an den Beinen. Anschließend entfernte sich der Täter mit einem Begleiter. Die beiden Verletzten mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und die Fahndung nach den beiden geflüchteten Männern.

