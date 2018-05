Zehlendorf

Ein 31-jähriger Mann hat am S-Bahnhof Zehlendorf einem Bahnmitarbeiter in den Arm gebissen und ihm anschließend Blut ins Gesicht gespuckt. Der 25 Jahre alte Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde nach dem Vorfall in der Nacht auf Freitag im Krankenhaus behandelt, teilte die Bundespolizei mit.

Der Angreifer war dem 25-Jährigen und seinem 26 Jahre alten Kollegen aufgefallen, weil er unvermittelt gegen einen Zug der S-Bahn trat. Als sie ihn darauf ansprachen, sei der Mann ausgerastet, hieß es von der Bundespolizei. Es kam zu einer Auseinandersetzung bei der alle Beteiligten zu Boden gingen. Der 31-Jährige trat den 26-jährigen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter gegen das Knie und biss dessen 25-jährigen Kollegen.

Der polizeibekannte 31-Jährige wurde schließlich von alarmierten Beamten festgenommen. Gegen ihn ermittelt die Polizei jetzt wegen Körperverletzung.

Von dpa