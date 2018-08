Berlin-Spandau

Manche Aktionen sind schlich und ergreifend schwer nachzuvollziehen: Aus bisher unbekannten Gründen hatte in der vergangenen Nacht in Spandau ein 32-Jähriger die „grandiose“ Idee, während der Fahrt in einem LKW vom Führerhaus auf die Motorhaube zu klettern.

Der Mann saß als Beifahrer mit einer 46-jährigen Fahrerin im Lastwagen. Laut Angaben der Fahrerin waren die beiden gegen Mitternacht gemeinsam mit ihrem Ford auf der Schulenburgstraße unterwegs, als ihr Beifahrer unvermittelt aus dem Fenster auf die Motorhaube kletterte.

Hilfemanöver der Fahrerin endet in schweren Verletzungen

Nachdem der Beifahrer völlig überraschend aus dem Fenster geklettert war, hatte die Frau den Lastwagen langsam abgebremst, woraufhin der Mann auf die Fahrbahn gefallen war und sich schwere Verletzungen am Kopf, der Wirbelsäule sowie an einem Fuß zugezogen hatte. Nach einer Behandlung vor Ort durch einen Notarzt, befindet sich der Mann jetzt in einem Krankenhaus. Was ihn zu dieser wahnwitzigen Aktion getrieben hat, muss er nun den zuständigen Behörden erklären.

