Die Berliner Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann. Der Gesuchte ist dringen verdächtig, am 24. November zwischen 6 bis 10.15 Uhr in eine Wohnung in der Mansteinstraße 14 eingebrochen zu sein.

Kurz nach seinem Diebstahl hebt der Gesuchte Geld an einem Automaten ab. Quelle: Polizei Berlin

Dort entwendete er die Handtasche einer Frau und hob mit deren Bankkarte wenig später in Berlin-Schöneberg Geld ab. Nur ein paar Minuten später versuchte er es noch mal in einer anderen Filiale, dieser Versuch schlug jedoch fehl.

Die Polizei fragt

– Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

– Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht?

– Wer kennt Zeugen der Taten, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben?

Der zweite Versuch des Geldabhebens ging schief. Quelle: Polizei Berlin

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-472111 entgegen. Aber auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.

