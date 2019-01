Berlin

Ein Mann ist vor einem Club in Berlin-Wedding niedergestochen und schwer verletzt worden. „Der 23-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, musste notoperiert werden und schwebt noch in Lebensgefahr“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag. Zu der Attacke kam es in der Nacht zum Sonntag an der Reinickendorfer Straße. Der Täter flüchtete. Angaben zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei nicht.

Von RND/dpa